إصابة ابنة خالد سليم بوعكة صحية: “ياريت أنا ولا انتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان خالد سليم على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو كشف من خلاله عن تعرض ابنته خديجة، 12 عامًا، لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، ولم يكشف عن تفاصيل أسباب مرضها وأزمتها الصحية.

ظهر خالد سليم في الفيديو وهو يغني برفقة ابنته خديجة، وعلق قائلاً: “حبيبة قلبي والله ياريت أنا ولا انتي.. لازم أغنيلك يعنى علشان تفوقي يا ديجا؟”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم كان فيديو كليب أغنية بعنوان “واحشاني”، وهي من ألحان أحمد يوسف، وكلمات إبراهيم شحتة، توزيع وميكس وماستر محمود عزت، وإخراج سيف مدبولي.

من ناحية أخرى، ينتظر خالد سليم طرح فيلمه الجديد “في القلب” الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنانة منة فضالي ويشاركهما عدد من النجوم منهم: نسرين طافش، وكان قد انتهى من تصويره في الفترة الماضية. وهو من إخراج مرقس عادل، وتأليف إسحاق إبراهيم.