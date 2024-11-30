زلة لسان ومشاعر مؤثرة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا مميزًا ضمن فعالية سباق “ROAD RUSH” في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار “كامل العدد”، على مسرح مصمم خصيصًا لفعاليات رياضة المحركات.

تميز الحفل بكونه الأول لشيرين في المنطقة بعد إصدار ألبومها الجديد. ورافقها في هذه الليلة فريق عمل الألبوم، ومن بينهم الموزع توما، والشعراء عزيز الشافعي، تامر حسين، بهاء الدين محمد، والملحن مدين. وقدمت شيرين مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

لحظات مؤثرة وزلة لسان

بدأت شيرين الحفل بأغنية “حبيبي نساي”، وتلتها بأغانٍ مثل “صبري قليل”، “مين اختار”، و”الوتر الحساس”. وعندما غنت “مشاعر”، عرضت صور الملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة. ولكن خلال دعوتها، زلّ لسان شيرين بعبارة أثارت التفاعل، حيث قالت: “خلينا نعمل سيئة جارية”، قبل أن تستدرك وتعتذر للجمهور قائلة: “أنا اتلخبطت، بلاش تخلوني أتكلم، أنا فضيحة”.

تضامن مع لبنان وحماس الجمهور

عبرت شيرين خلال الحفل عن تضامنها مع الشعب اللبناني بعد وقف إطلاق النار، وهنأتهم بأغنية “بحبك يا لبنان”، التي حملت رسائل دعم ومحبة. وواصلت تألقها بأداء أغانيها الشهيرة مثل “قال إيه”، و”كتر خيري”، قبل أن تختتم الأمسية بأغنية “الكدابين” وسط تصفيق حار من الجمهور.

لحظات طريفة

لم يخلُ الحفل من الدعابة، حيث علّقت شيرين على طائرة مسيرة كانت تصور الحفل مازحة: “روحي طيري شعر الدكتور نبيل”، في إشارة إلى طبيبها الذي حضر الحفل، مما أضفى جوًا من المرح.

شيرين اختتمت الحفل بتعبيرها عن سعادتها الكبيرة بلقاء جمهورها الكويتي، مؤكدة على مكانة الكويت المميزة في قلبها.