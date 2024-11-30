يسرا تطلق حملة “للعلم” للتحذير من مخاطر السوشال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة يسرا حملة “للعلم” والتي تأتي في إطار جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر السوشال ميديا، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتهدف الحملة الى تسليط الضوء على السلبيات المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم نصائح ومعلومات مهمة للجمهور.

وأوضحت يسرا في بيان إطلاق الحملة، الحجم الهائل للمحتوى الذي يُنشر يوميًا على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت الى أن هناك حوالي 3.5 مليار خبر وصورة ومعلومة يتم تداولها يوميًا عبر هذه المنصات. هذا الكم الهائل من المعلومات يتطلب وعيًا أكبر من المستخدمين في التعامل معه.

واستنادًا الى أبحاث أجرتها جامعة تكساس في الولايات المتحدة، أوضحت الممثلة المصرية أن 23 في المئة من المحتوى المتداول عبر السوشال ميديا يُعد مضللًا أو غير دقيق. هذه النسبة الكبيرة تسلط الضوء على خطورة نشر معلومات غير موثوقة، وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع ككل.

وفي رسالة مباشرة للجمهور، دعت يسرا الى توخي الحذر عند مشاركة أي محتوى عبر الإنترنت. وقالت: “الخلاصة بلاش تعمل شير عمال على بطال”.

تأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الأخبار الزائفة على المجتمعات. فمع اعتماد ملايين الأشخاص على السوشال ميديا كمصدر رئيسي للمعلومات، أصبح من الضروري تعزيز ثقافة الوعي الرقمي والمساءلة عند النشر.