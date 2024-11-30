عمرو مصطفى يواصل إثارة الجدل برسائل غامضة عن “المرتزقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان المصري عمرو مصطفى إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي برسائله الغامضة والتي يوجهها الى أشخاص من دون أن يعلن عن هويتهم.

نشر عمرو على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” رسالة غامضة يتحدث فيها عن أشخاص وصفهم بـ”المرتزقة” وتاريخهم المعروف للكثيرين في الوسط الفني.

قال عمرو في رسالته: “تاريخ المرتزقة مليان بأمثلة عن مرتزقة بيلعبوا دور مزدوج، لو لقيت مرتزق بيذم في شخص باستمرار، وبيمدح في شخص تاني بنفس القدر، اعرف إن اللي بيتمدح فيه باستمرار هو اللي غالبًا بيوجه الأقلام عشان تهاجم غيره”.

أضاف: “دروس التاريخ بتعلّمنا إن الأمور مش دايمًا زي ما بتظهر، ولكن هؤلاء المزدوجين بيتسموا في الوسط بتاعنا (أبو شقرة)، عشوة حلوة، وأكتبلك اللي نفسك فيه، بس آخرتهم معروفة، هما واللي مشغلهم”.

وختم مصطفى رسالته بالقول: “تم تعديل البوست لأن كلمة صحفي لها قدسيتها، أجمل تحية للصحافة المصرية”.

كان عمرو قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية برسالة كتبها على “فيسبوك” توعد فيها بملاحقة كل من يتعرض له أو يشهر به قانونيًّا.

وشدد مصطفى في منشوره على رفضه القاطع لمحاولات المساس بحياته الشخصية أو نشر صورة دون إذنه، قائلًا: “أقسم بالله العظيم، إنني سأقوم برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة أو موقع ينشر صورتي أو يشهر بي”.

ودعا الجميع الى احترام اختياره والابتعاد عنه، مُطالبًا بتركه يعيش بسلام بعيدًا عن الأحقاد.