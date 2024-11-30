شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناهي شقيق المنتج اللبنانى جمال سنان بعد صراع مع المرض ونجوم الفن ينعونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم ناهي سنان، شقيق المنتج جمال سنان بعد صراعه مع المرض، وذلك حسب ما أعلن شقيقه عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتج جمال سنان: "يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعي السيد جمال سنان وعائلته شقيقه وشريك دربه المرحوم الحاج ناهي سنان الذي توفي بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه سيرة طيبة وأثرًا حسنًا ورحلة مهنية ناجحة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما حرص عدد كبير من الفنانين والصناع على نعيه، أبرزهم: صبا مبارك، هبة عبد الغني، فاتن موسى، محمد العمروسي، حمدي الميرغني، هاني سرحان، أيتن عامر، ماجد المصري، دانييلا رحمة، كارمن بصيص، وغيرهم من الفنانين.

وكانت آخر أعمال المنتج جمال سنان مسلسل "كامل العدد +1" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2024، وهو من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى، وحاليا يجرى العمل على الجزء الثالث من المسلسل، للطرح في رمضان المقبل 2025.