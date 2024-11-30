شكرا لقرائتكم خبر عن بشارة واكيم أصيب بجلطة في تصوير فيلم فأنقذته تحية كاريوكا بالسفر لإيطاليا 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان بشارة واكيم، اليوم السبت 30 نوفمبر، والذى يعد أحد أهم فنانى الزمن الجميل، حيث قدم الكثير من الأعمال التي ظلت محفورة في أذهان جمهوره وعشاق السينما المصرية والعربية، وشارك مع كبار النجوم في أعمال حققت نجاحًا فكان تميمة حظ للكثير من هذه الأعمال.

هنا الكثير من المواقف التي لا يعلمها الجمهور عن فنانين الزمن الجميل وعلاقاتهم الإنسانية، فكان للفنانة تحية كاريوكا موقفاً إنسانية مع الفنان بشارة واكيم أثناء تصوير فيلم "أميرة الجزيرة" بعد أن أصيب واكيم بجلطة أثناء التصوير.

وقالت تحية كاريوكا في لقاء نادر: "أثناء تصوير فيلم أميرة الجزيرة أصيب الفنان بشارة واكيم بجلطة ولكن المخرج كان مصمما على نزوله واستكمال التصوير وحاولت إقناعه بإننا سنكون تحت أمره مقابل أن يعطيه أجازة حتى يتعافى، ولكن كل ذلك دون جدوى".

وتابعت تحية كاريوكا: "وأنا في البيت فكرت كيف أوقف تصوير الفيلم فيجب أن يحدث شيء كبير، فقمت بتجهيز شنطتى وأخبرت والدتى إني ذاهبة للأستوديو، ولكننى ذهبت للمطار وسألت أي دولة يمكنى السفر لها في الوقت الحالي فأخبرونى بإنها إيطاليا وسافرت بالفعل حتى أرغمهم على إيقاف تصوير الفيلم".

وأستكملت تحية كاريوكا: "وصلت روما ولم أتصل بأى شخص سوى الفنان بشارة واكيم للإطمئنان عليه ولم أخبره بمكاني، وجلست حوالي 25 يوم في روما، وتفاجئت في مرة بأن شخص ينادينى فكان المنتج على الجابري وهو ليس منتج الفيلم ولكنه أخبرن بأنهم يبحثون عنى لإستكمال تصوير الفيلم فأخبرته بما فعلته، وأخبرنى بأن بشارة واكيم أصبحت صحته جيدة وأخبرته بإني أعلم ذلك".

وأضافت تحية كاريوكا: "عدت الى مصر وكان في استقبالى باملطار الفنان بشارة واكيم بعد أن اصطحبه ابن شقيقته ووجدته بصحة جيدة ولكنه بكى عند رؤيتى وطلبت منه عدم تعرضه للزعل مرة أخرى، وكلمت وقتها المخرج وأخبره بعودتى وإننا سنستكمل الفيلم".

وعن معرفتها بالفنان بشارة واكيم قالت تحية كاريوكا: "بشارة واكيم مصري صعيدى من أسيوط وليس لبنانى كما يظن البعض، وهو الوحيد اللى شافني أول ما اشتغلت، كنت بشتغل عسكري روماني في المسرح ويمسكونى حربة وانزل أكنى بنام يروح هو راكنى على الحيطة".