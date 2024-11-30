حسين فهمي يكشف تفاصيل استعداده لمهرجان القاهرة قبل وبعد وفاة شقيقه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - حلَّ الفنان حسين فهمي برفقة وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير "معكم منى الشاذلي"، وكشف الثنائي تفاصيل الاستعداد للدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تزامنت مع رحيل الفنان مصطفى فهمي، وأكد وزير الثقافة أن رئيس المهرجان حسين فهمي كان على قدرٍ كبيرٍ من المسئولية وفضَّل المصلحة العامة على الظرف الشخصي المؤلم الذي مر به، ولم يفكر نهائياً في التراجع عن الأمر واستمر في عمله بطريقة مشرفة.
حسين فهمي لم يتخاذل في أي موقف يخص التحضير للمهرجان حتى إنه يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان أقام العزاء ليلاً، وعن هذا الأمر قال: "كانت لحظات صعبة جداً، لكن العمل العام يحتم علينا نبقى دائماً على قدر المسؤولية، ويتم العمل على أكمل وجه".
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الأيام الأخيرة في حياة مصطفى فهميروى حسين فهمي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقة، التي تزامنت مع التحضير للمهرجان وقال: "هي كانت لحظات صعبة مريت بيها في فترة الإعداد للمهرجان، لأن مصطفى أخويا صحته ابتدت تتدهور مع الوقت وإحنا بنعد للمهرجان، كنت ما بين المستشفى ومكتب المهرجان والأوبرا، وأرجع أزوره في المستشفى أو في البيت، وبعدين وصلنا للمرحلة النهائية وإحنا وسط المهرجان".
حسين فهمي لم يتخاذل في أي موقف يخص التحضير للمهرجان حتى إنه يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان أقام العزاء ليلاً، وعن هذا الأمر قال: "كانت لحظات صعبة جداً، لكن العمل العام يحتم علينا نبقى دائماً على قدر المسؤولية، ويتم العمل على أكمل وجه".
رحيل مصطفى فهميرحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 من أكتوبر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وشُيعت جنازته من مسجد "النيل" بمنطقة الدقي بالقاهرة، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية في شهر أغسطس ودخل على إثرها واحدة من مستشفيات مدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، غادر المستشفى عائداً إلى منزله لاستئناف العلاج.
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