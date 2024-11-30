حسين فهمي يكشف تفاصيل استعداده لمهرجان القاهرة قبل وبعد وفاة شقيقه

الأيام الأخيرة في حياة مصطفى فهمي

رحيل مصطفى فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - حلَّ الفنانبرفقة وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير "معكم منى الشاذلي"، وكشف الثنائي تفاصيل الاستعداد للدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تزامنت مع رحيل الفنان، وأكد وزير الثقافة أن رئيس المهرجانكان على قدرٍ كبيرٍ من المسئولية وفضَّل المصلحة العامة على الظرف الشخصي المؤلم الذي مر به، ولم يفكر نهائياً في التراجع عن الأمر واستمر في عمله بطريقة مشرفة.روى حسين فهمي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقة، التي تزامنت مع التحضير للمهرجان وقال: "هي كانت لحظات صعبة مريت بيها في فترة الإعداد للمهرجان، لأنأخويا صحته ابتدت تتدهور مع الوقت وإحنا بنعد للمهرجان، كنت ما بين المستشفى ومكتب المهرجان والأوبرا، وأرجع أزوره في المستشفى أو في البيت، وبعدين وصلنا للمرحلة النهائية وإحنا وسط المهرجان".لم يتخاذل في أي موقف يخص التحضير للمهرجان حتى إنه يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان أقام العزاء ليلاً، وعن هذا الأمر قال: "كانت لحظات صعبة جداً، لكن العمل العام يحتم علينا نبقى دائماً على قدر المسؤولية، ويتم العمل على أكمل وجه".رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 من أكتوبر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وشُيعت جنازته من مسجد "النيل" بمنطقة الدقي بالقاهرة، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية في شهر أغسطس ودخل على إثرها واحدة من مستشفيات مدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية، غادر المستشفى عائداً إلى منزله لاستئناف العلاج.يمكنك متابعة عرض 10 أفلام كلاسيكية مرممة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

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