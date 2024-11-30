لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بحضور ابنتيها وطبيبها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - عادت شيرين عبد الوهاب مؤخراً لجمهورها بعد غياب استمر عدة أشهر بسبب أزماتها المتكررة، وأحيت أولى حفلاتها الغنائية في الكويت وذلك ضمن فعالية "رود رش" السنوية.

تألقت شيرين في الحفل بإطلالة بسيطة ومميزة اعتمدت فيها على فستان بسيط وفضفاض من اللون الفوشيا، وفضلت عدم المبالغة في المكياج والمجوهرات، أما شعرها القصير فتركته منسدلاً بطريقة عفوية.

أغاني شيرين في الحفل

بدأت شيرين الحفل بأغنية حبيبي نساي، ثم صبري قليل، مين اختار، زمان، ليلي يا ليل يا ليل، الوتر الحساس، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صوراً للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

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حب كبير للكويت ولبنان

وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الحفل، أنها محبة لكل البلدان العربية وعبرت عن حبها للشعب اللبناني، وتمنت لهم السعادة والأمان والاستقرار، ثم قامت بأداء أغنية بحبك يا لبنان، التي تحمل مشاعر الحب والتضامن مع اللبناني.

من المعروف عن شيرين عبد الوهاب خفة ظلها وممازحة الجمهور في الحفلات بشكل دائم، وهو ما حدث ليلة أمس مع جمهور الكويت، حيث عبرت عن حبها لهم بكلمات كويتية مما زاد حماسهم وقالت: "أحبكم وايد، ياقلبي بعد روحي".

الحضور في حفل شيرين

حفل شيرين لم يقتصر فقط على جمهورها ومحبيها من الكويت، بل تواجد في الحفل طبيبها الخاص وابنتاها هنا ومريم، اللتان ظهرتا معها في الكواليس، وذلك إلى جانب صُنَّاع ألبومها الأخير؛ عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وبهاء الدين محمد.

وتحدث العديد من صناع ألبوم شيرين قبل الحفل مؤكدين حرصهم على دعمها خلال ظهورها الأول في حفل جماهيري عقب إطلاق الألبوم، ومؤكدين أن النجاح الاستثنائي الذي حققه الألبوم يعكس شعبية شيرين وحب الجمهور لها.

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يمكنك متابعة عزيز الشافعي ينشر مقطع فيديو لـ شيرين عبد الوهاب داخل الاستديو

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