حسين فهمي يتحدث للمرة الأولى على رحيل شقيقه مصطفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفاً على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE، حيث تحدث للمرة الأولى عن كواليس الفترة الصعبة التي عاشها أثناء الإعداد للدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بسبب تزامن الاستعدادات لإقامة المهرجان مع تدهور صحة شقيقه الراحل مصطفى فهمي.

قال حسين:”هي كانت لحظات صعبة مريت بيها في فترة الإعداد للمهرجان، لأن مصطفى أخويا صحته ابتدت تتدهور مع الوقت وإحنا بنعد للمهرجان”.

أضاف: “كنت ما بين المستشفى ومكتب المهرجان والأوبرا، وأرجع أزوره في المستشفى أو في البيت، وبعدين وصلنا للمرحلة النهائية وإحنا وسط المهرجان، وأتذكر يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان كنت في المؤتمر الصبح وبالليل رحت العزاء”.

تابع: “كانت لحظات صعبة جدًا، لكن العمل العام يحتم علينا نبقى دايمًا على قدر المسؤولية، ويتم العمل على أكمل وجه”.

يُذكر أن الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد “النيل” بمنطقة الدقي بالقاهرة.