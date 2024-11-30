الموت يفجع ماغي بو غصن بأقرب الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع جمال سنان مالك “شركة إيغل فيلمز للإنتاج الفني” بوفاة شقيقه ناهي سنّان، ناعياً إياه في بيان جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ينعي السيد جمال سنان وفاة المأسوف على شبابه شقيقه وشريك دربه المرحوم ناهي سنّان الذي توفي بعد صراع مع المرض تاركاً خلفه سيرة طيبة وأثراً حسناً ورحلة مهنية ناجحة. إنّ لله وإنّا إليه لراجعون”.

وشاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن نعوة شقيق زوجها، وكتبت في حسابها على موقع “إكس”: “بكّرت كتير ناهي!ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك وودعك. الله يرحمك يا حبيبي.. نفسك بالسما”.

وأوضح البيان أن موعد ومكان العزاء الرسمي ستم تحديدهما لاحقاً في العاصمة بيروت، مع الطلب من الجميع بعدم التصوير والنشر بسبب خصوصية المناسبة الأليمة.

وكانت بو غصن تصدرت “ترند” لبنان قبل ساعات من الفاجعة، بعد أن نشرت مجموعة لقطات من جلسة تصويرية خضعت لها، أطلت فيها بأكسسوارات كريستالية ضخمة بسوارين وأقراط الأذنين.

ومن الناجية الجمالية، أطلت بتسريحة شعر ريترو بالغرة المرفوعة من الأمام مع الفرق الجانبي، بينما تميز المكياج المحايد بهدوء ألوانه وبعده عن الصخب، في إطلالة جديدة كلياً بالنسبة لمظهرها.