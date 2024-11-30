شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يروج لـ "يو بودكاست" ببوستر تشويقي لمقدمي البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لبرامج "البودكاست" الجديدة التي تطلقتها الشركة، فى إطار خطتها للتحول الرقمي واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا.

ونشر بوستر يجمع مقدمي برامج البودكاست المختلفة، والذي يصل عددهم إلى 17 عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقًا عليه: "يو بودكاست.. قريبا".

ويأتي مشروع "يو بودكاست" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والرجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

ويقدم الداعية الإسلامي مصطفى حسني بودكاست ديني بعنوان "حدثني ربي"، يختص بكل الأمور الدينية التي تهم الشباب وجمهور السوشيال ميديا، بينما يقدم الدكتور مهاب ماجد، بودكاست "أرجوك بلاش"، الذي يختص بالصحة النفسية بأسلوبه وطريقته المميزة التى اشتهر بها من خلال حساباته على السوشيال ميديا.

ويقدم الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو حلقات بودكاست بعنوان "على الرايق"، وتشهد الحلقات تناول أسري لا يخلو من لمحة كوميدية أسرار العلاقة الزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعرض الكثير من المواقف التي يفاجئ بها الرجل والمرأة، بداية من الخطوبة والشبكة حتى تفاصيل الحياة الزوجية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.

كما يتضمن محتوى البودكاست برنامج "فيه إيه"، الذي يقدمه اليوتيوبر إسلام فوزي، ويغلب عليه الطابع الكوميدي، حيث يتناول من خلاله بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهرعبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

بينما تطلق صانعة المحتوى رولين القاسم، سلسلة حلقات بودكاست تحت عنوان "بنجور يا بيبي"، وخلاله تحاول "رولين القاسم" إزالة سوء الفهم أو سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، وتقديم مفهوم جديد عن تلك العلاقة الأساسية في الحياة، لتؤكد قيم الحب والتسامح والتفهم بين الزوجين أو الحبيبين، كما تتناول أكثر القضايا الشائكة في المجتمع الآن، بطريقتها البسيطة والكوميدية، من خلال مخاطبتها للمجتمع عامة والبنات خاصة، وتعرض في برنامجها أهم المشكلات من منظور عصري سريع.