والدة بريانكا تشوبرا تندم على قرار اتخذته لابنتها في طفولتها... لازلت أبكي!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - كشفت مادو تشوبرا والدة النجمة الهندية والعالمية بريانكا تشوبرا عن فترةٍ ما في مرحلة طفولة ابنتها، معربة عن ندمها لاتخاذها قراراً يرتبط بنشأة ابنتها وتربيتها وتعليمها، وذلك من خلال حلولها ضيفة على رودريغو كانيلاس لبرنامجه الحواري Something Bigger Talk Show.

مادو تشوبرا نادمة على إلحاق ابنتها بمدرسة داخلية

تجمع بريانكا تشوبرا ووالدتها مادو علاقة قوية، فهي دائماً تفتخر بابنتها كونها صاحبة بصمة قوية ليس على المستوى الهندي فقط، بل على المستوى العالمي؛ لما تحققه كل يوم من نجاحات على المستوى الشخصي والمهني، كما أنها دائماً بجانب ابنتها في أوقاتها الصعبة، وغالباً ما ترافقها في أوقات التصوير، لكنّ ثمة شيئاً ما من طفولة بريانكا لا يزال يؤرق والدتها ويُشعرها بالندم حتى وقتنا هذا، وهو قيامها بإرسال ابنتها لمدرسة داخلية وهي في عمر الـ7 سنوات فقط على أمل توفير تعليم وفرص أفضل لها، وهذا ما كشفت عنه في مقابلة حديثة مع رودريغو كانيلاس لبرنامجه الحواري Something Bigger Talk Show.

والد بريانكا تشوبرا معارضاً للفكرة

كشفت مادو أن زوجها لم يكن مؤيداً لإرسال بريانكا إلى مدرسة داخلية، وأن القرار تسبب في توتر علاقتهما، قائلة: "بالنسبة لي، كان من المفترض أن يكون ذلك لصالحها، اعتقدت أنني فاشلة كوالدة، كانت طالبة جيدة، لذلك أخذناها إلى مدرسة، لا مارتينيير، وأجرت اختبار القبول، وتفوقت فيه، وتلقينا المكالمة، ثم أخبرت زوجي... لقد كان مستاءً إلى مستوى آخر، لم يكن لدينا محادثة عادية لمدة عام، لكنه قال: قرارك، النتيجة لك".

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بريانكا تشوبرا لم تكن مستعدة نفسياً لالتحاقها بمدرسة داخلية

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لم تكن تجربة إرسال بريانكا إلى مدرسة داخلية صعبة على مادو فحسب، بل وأيضاً لابنتها، حيث قالت مادو: "على أي حال، ذهبت إلى هناك، لم تكن تعلم أنها ستلتحق بمدرسة داخلية. كانت تعتقد أنها ستلتحق بمدرسة كبيرة، أخذناها إلى هناك وما زلت أبكي، أخذتها إلى مسكنها، وجاءت مديرة المدرسة وقالت إنه حان الوقت لرحيل جميع الآباء، قالت بريانكا: لماذا تغادرين؟ هل لن أغادر معك؟، قلت لها: لا يا عزيزتي، ستكون هذه مدرستك الجديدة، وسريرك الجديد، وأصدقاءك الجدد، وسآتي لرؤيتك، لم تكن مستعدة ذهنياً، ونفسياً، ولم يكن هناك أي إرشاد ولا شيء، كان الأمر صعباً جداً... لا أعرف ما إذا كنت أماً سيئة، ما زلت أشعر بالندم وأبكي بسبب ذلك، كان الأمر صعباً جداً بالنسبة لي أيضاً".

وواصلت: "كان الأمر أنني كنت أترك عملي كل يوم سبت وأستقل القطار وأزورها كل يوم سبت، كان هذا الأمر مزعجاً بالنسبة لها لأنها لم تكن قادرة على التكيف مع مدرستها الداخلية. كانت تنتظر وصولي يوم السبت، ثم أبقى معها يوم الأحد، وطوال الأسبوع، كانت المعلمة تخبرني: توقفي عن المجيء، لا يمكنك المجيء".

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تأثير المدرسة الداخلية على شخصية بريانكا تشوبرا

وبينما شاركت مادو أن قرارها كان مليئاً بالندم، إلا أنه أيضاً مليء بالفخر، وكان له تأثير عميق على شخصية بريانكا حيث قالت: "كان هذا قراراً مؤسفاً، لكن بريانكا نجحت، لقد وقفت على قدميها، أصبحت أكثر ثقة، لقد نجحت في دراستها، لكن عاطفياً أعتقد أنها أصبحت أضعف، لم تستطع التعامل مع عواطفها جيداً، لم يكن هذا شيئاً جيداً أن يحدث، لكنها كانت جيدة أكاديمياً، وكان التطور الشامل جيداً جداً، لذلك عندما أحضرناها إلى المنزل، كانت تعتني بي حرفياً، لقد أصبحت طفلة صغيرة مسؤولة للغاية تبلغ من العمر عشر سنوات، وكنت أعلم أنني لن أتمكن من رعايتها لأنها كانت طفلة مدللة للغاية".

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بريانكا تشوبرا على الصعيد المهني

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ستظهر بريانكا في فيلم الكوميديا الأكشن Heads of State للممثل إدريس إلبا، وجون سينا، كما ستظهر في الدراما الأمريكية المليئة بالمغامرات The Bluff، وقد انتهت للتو من تصوير الموسم الثاني من مسلسل Citadel.

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