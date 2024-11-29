شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتألق بأجمل أغانيها فى حفل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في الكويت رفع شعار كامل العدد بحضور عدد من صناع ألبومها الأخير وصناع المزيكا، منهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وتألقت بعدد كبير من أغانيها التي تفاعل معها الحضور.

وحرصت شيرين من خلاله على تكريم اسم الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.



شيرين



حفل شيرين عبد الوهاب



أثناء الحفل، أدت شيرين أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، وهي من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وحازت على إعجاب الجمهور، وقدمت شيرين الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

انطلق الحفل في أجواء مفعمة بالحماس، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة، في لحظات مؤثرة للغاية، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

أغنية "مشاعر" التي قدمتها شيرين في الحفل هي واحدة من الأعمال الناجحة التي تعاونت فيها مع محمد رحيم، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ صدورها عام 2013، والأغنية من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد تخطت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

في سياق متصل، تمكنت شيرين عبدالوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول فنانة عربية بقاء في قوائم الأغاني الأكثر رواجا.

هذا الإنجاز الاستثنائي يعكس مدى شعبيتها وجماهيريتها الواسعة في الوطن العربي والعالم، واحتلت أغانيها مثل "كلام عينه"، و"الوتر الحساس"، و"صبري قليل" المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، مما يثبت نجاحها المستمر في صناعة الموسيقى.

وحرصت شيرين على توجيه رسالة لجمهورها تعبر فيها عن امتنانها لدعمهم المستمر، مؤكدة أن جمهورها هو السبب الرئيسي وراء نجاحاتها وأنهم دائما ما كانوا بجانبها في الأوقات الصعبة.