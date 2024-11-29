شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تطلب من الجمهور الدعاء وقراءة الفاتحة للملحن محمد رحيم فى حفلها بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ليلة ساحرة ووسط حضور كامل العدد، قدمت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا استثنائيا في الكويت، حرصت من خلاله على تكريم اسم الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

أثناء الحفل، أدت شيرين أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، وهي من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وحازت على إعجاب الجمهور، وقدمت شيرين الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

انطلق الحفل في أجواء مليئة بالحماس، حيث تواجد عدد من المرافقين لشيرين لمساندتها والاحتفال معها بنجاح ألبومها الجديد، ومنهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وقدمت شيرين مجموعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة، في لحظات مؤثرة للغاية، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.



شيرين



شيرين عبد الوهاب

أغنية "مشاعر" التي قدمتها شيرين في الحفل هي واحدة من الأعمال الناجحة التي تعاونت فيها مع محمد رحيم، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ صدورها عام 2013، والأغنية من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد تخطت ملايين المشاهدات على يوتيوب.