شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تنافس نفسها فى السينما خلال شهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر الفنانة ياسمين رئيس في نشاطها الفني الملحوظ خلال عام 2024، حيث تنتظر إطلاق أحدث أفلامها الهنا اللى أنا فيه الذى يجمعها بالفنانين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في دور العرض يوم 18 ديسمبر المقبل، لتكون ياسمين على موعد من منافسة نفسها بفيلمين خلال شهر ديسمبر.

ياسمين رئيس يعرض لها حالياً فيلم الفستان الأبيض الذى انطلق يوم 20 نوفمبر الجاري ومقرر استمرار عرضه خلال شهر ديسمبر، لتتواجد ياسمين بفيلمين من بطولتها يعرضان فى نفس الوقت، ويشارك فى بطولته "الفستان الأبيض" أسماء جلال، أحمد خالد صالح وسلوى محمد علي ولبني ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.



الفستان الابيض

أما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

وفى سياق متصل تواصل ياسمين رئيس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديدة "رقم سرى" بالتزامن مع عرضه على قناة dmc، ويشارك في البطولة إلى جانب ياسمين رئيس كل من: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد عبده ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

تدور أحداث رقم سرى حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.



الهنا اللى انا فيه