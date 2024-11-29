ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها كواليس أحدث إعلاناتها

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها كواليس تصوير الإعلان

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ياسمين عبد العزيز تعلن بدء تصوير مسلسل "و تقابل حبيب"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - خلال الأيام الماضية تم إصدار إعلان تجاري جديد قدمته الفنانةوتصدرت من خلاله مواقع التواصل الإجتماعي، وقامت في الإعلان بالغناء والإستعراض مما لاقى إعجاب جمهورها.وكانت قد شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لكواليس الإعلان والأغنية التي قدمتها من خلاله، وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومُتابعيها مع مقطع الفيديو.يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسل "وتقابل حبيب" من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور والتي جمعتها بفريق عمل المسلسل، ومن أبرزهم المؤلف عمرو محمود ياسين والمُنتج تامر مرسي وعلقت على الصورة: " بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025".وقد تفاعل عدد كبير من جمهور ومُتابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز مع منشورها، كما تفاعل أيضاً عدد من الفنانين والذين كتبوا تعليقات، ومن أبرزهم الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، الفنانة هند صبري، الفنان خالد سليم.ومن المنتظر أن يتم عرض مسلسل "وتقابل حبيب" بموسم دراما رمضان المُقبل وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية الاجتماعية، وكانت التحضيرات للمسلسل الجديد قد استغرقت العديد من الأشهر الماضية لاختيار الفنانين المُشاركين بالمسلسل أمام ياسمين عبد العزيز.ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين الذين من المُنتظر أن يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».