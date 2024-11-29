“بيلبورد” في مرمى الانتقادات: اعتذار لـ تايلور سويفت عن خطأ تكريمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت مجلة “بيلبورد” اعتذاراً لنجمة البوب تايلور سويفت وقرّاء المجلة بعد مشاركتها مقطعاً “يصوّر المغنية بشكل خاطئ”، في التكريم الذي نشرته المجلة احتفالاً بمسيرتها الفنية.

وكانت المجلة الموسيقية الشهيرة قد أعلنت يوم الثلاثاء في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) عن احتلال سويفت (34 عاماً) المركز الثاني في قائمتها التي تضمّ “أعظم 25 نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين”.

وللاحتفال بهذه اللحظة، نشرت “بيلبورد” مقطع فيديو يتضمن لقطات أرشيفية، بالإضافة إلى مقاطع من فيديوهات سويفت الغنائية، بهدف الاحتفال بإنجازاتها المهنية. إلّا أن العديد من المعجبين لاحظوا أن أحد المقاطع التي عُرضت، كان من فيديو كانييه ويست المثير للجدل عام 2016 لأغنيته “فاموس”، التي صوّرت شبيهة لسويفت وهي عارية.

وعلّق أحد معجبي سويفت عبر “إكس”: “هذا مثير للاشمئزاز”. وطالب آخرون المنفّذ الإعلامي بالاعتذار العلني لسويفت، تحت هاشتاغات “BillboardIsOverParty” و”BillboardApologizeToTaylor”.

وقد أزالت “بيلبورد” المقطع منذ ذلك الحين، وحمّلت نسخة جديدة عبر “إنستغرام”، إلى جانب اعتذار، جاء فيه: “نحن آسفون بشدة لتايلور سويفت وجميع قرائنا ومشاهدينا، لأننا أدرجنا مقطعاً يصورها بشكل خاطئ في فيديو يحتفل بإنجازات سويفت. لقد أزلنا المقطع من الفيديو الخاص بنا. ونأسف بصدق على الضرر الذي تسببنا فيه بهذا الخطأ”.