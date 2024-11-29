“الطفل المعجزة” يسرق الأضواء في حفل أصالة نصري بالكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الطفل التركي أي تاتش جونيور، المعروف بلقب “الطفل المعجزة”، إعجاب الجمهور خلال مشاركته في حفل الفنانة السورية أصالة نصري الذي أقيم يوم أمس الخميس في الكويت، بفضل موهبته الموسيقية الاستثنائية.

وشاركت أصالة جمهورها لحظات مميزة عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها بالطفل الموهوب أثناء عزفه مقطوعة موسيقية لأغنية “نسم علينا الهوى” للسيدة فيروز والأخوين الرحباني، مستخدماً آلة القانون.

وفي مشهد مؤثر، ظهرت أصالة على المسرح وهي تصفق للطفل بحرارة، ثم قامت بتقبيل أنامله تقديراً لموهبته الفريدة، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين الحضور والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حفل أصالة نصري في الكويت شهد لحظات استثنائية أكدت مجدداً حبها لتقديم الدعم للمواهب الشابة، وهو ما جعل الحدث حديث الجمهور والإعلام.