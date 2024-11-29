بعد وفاته المأساوية.. عائلة ليام باين تتخذ إجراءات قانونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد عائلة ليام باين، نجم فرقة “وان دايركشن” السابق، لاتخاذ خطوات قانونية ضد أي شخص قد يكون متورطاً في وفاته المأساوية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ستايتسمان”، بدأ الممثلون القانونيون للعائلة، بقيادة محامي الموسيقى الشهير ريتشارد براي، الإجراءات الرسمية يوم الثلاثاء الماضي.

ليام باين، الذي توفي عن عمر 31 عاماً، لقي حتفه إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث في أحد فنادق حي باليرمو العصري بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تسعى العائلة للحصول على إجابات حول ملابسات وفاته، والتي أثارت العديد من التساؤلات والجدل، خاصة أن باين كان يتمتع بشهرة واسعة وقاعدة جماهيرية عالمية منذ أيامه مع فرقة “وان دايركشن”.

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة المزيد عن الحادثة التي صدمت محبيه حول العالم.