شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحضر عزاء شقيق حنان سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف زكى على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنانة حنان سليمان والذى يقام بمسجد الكويتى بزهراء المعادى.

وتشارك الفنانة حنان سليمان في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد الخبيرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، حيث تقدم حنان شخصية محورية في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتعد حنان سليمان المرة الأولى التي تلتقى فيها مع ياسمين عبد العزيز.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.