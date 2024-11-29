شكرا لقرائتكم خبر عن تطور كبير في أداء مواهب برنامج كاستنج تحت قيادة عمرو سلامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهد برنامج كاستنج تطورا كبيرا في أداء مواهب البرنامج، خاصة في مشهد حسين الشاب الذي يعاني من مشاكل في القلب، وينتظر إجراء عملية جراحية.

فيما وجه المخرج عمرو سلامة عددًا من النصائح للمشاركين في المشهد، وفي نفس السياق قال المخرج عمرو سلامة، إن تجربة برنامج "كاستنج"، فاقت توقعاته قبل خوضها، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يتخللها ملل أو جافة بلا مشاعر.

وأضاف خلال البرنامج الذي يذاع على قناة "dmc": "كنت متوقع أنها ممكن تجربة فيها ملل وجافة بلا مشاعر، أو أن التدريبات اللي بنقوم بيها مش هتفيدهم لأنها بتحصل في وقت قصير جدًا، ولكن كل ما توقعته سلبي محصلش، وفي حاجات متوقعتهاش أصلاً، خلت الرحلة دي غنية ومفيدة ليا جدًا على المستوى الشخصي والفني والإنساني".

وتابع: "أنا تعلمت كتير أوي في التجربة دي، وكونت علاقات قوية جدًا فيها، سواء مع الكرو أو مع الشباب الممثلين، واتعلمت حاجات مكنتش عارفها، تعلمت حاجات عن الإخراج والصناعة من المدربين والضيوف اللي جم، أو حتى من الشباب نفسهم اللي علموني حاجات كتيرة جدًا منها الصبر، كانت تجربة ثرية".

تستعد الشركة المتحدة لإنتاج مسلسل "ساعته وتاريخه"، من تأليف محمود عزت ويتولى الرؤية القانونية المستشار بهاء المري، ويعد المسلسل من أضخم الأعمال الدرامية المنتظرة، والتي تم التأسيس لها منذ البداية عكس الأعمال الدرامية التقليدية، فهو مشروع متكامل حمل اسم "كاستنج" ضم منافسات كثيرة من قبل مواهب مختلفة للمنافسة والفوز والوصول لنهاية الاختبارات ليبدأوا مرحلة جديدة في مسيرتهم وهي المشاركة في مسلسل "ساعته وتاريخه".

برنامج كاستينج، الذي استمر عرضه لعدة أسابيع، وضم الكثير من الضيوف أصحاب الرؤى المختلفة، كان فرصة حقيقية لأصحاب المواهب المنفردة للمشاركة وتحسين أدائهم خلال المراحل المختلفة للبرنامج وتدريبهم على أعلى مستوى على يد خبراء تدريب وتمثيل وعدد كبير من المنتجين والمخرجين، لمساعدتهم على إخراج أفضل ما لديهم وتطوير مواهبة لتأهيلهم لخوض أولى تجاربهم المتميزة.

وضمت قائمة الضيوف والمحكمين في برنامج كاستينج عددًا كبيرًا، منهم المخرج الكبير يسري نصر الله، والمخرج خالد دياب، ومحمد دياب، والكاتب والشاعر مدحت العدل، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست تامر حبيب، والنجم أحمد أمين، والمخرج عمرو موسي، والممثل رمزي لينر، والمخرج محمد شاكر خضير، والفنان عمرو وهبة، والمنتج محمد حفظي، بالإضافة إلى عضو لجنة التحكيم مروة جبريل، والمخرج عمرو سلامة مقدم البرنامج والمشرف العام على المشروع، كما شهدت إحدى الحلقات مشاركة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج محمد سعدي، نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاركة ضمن الضيوف لتقديم النصائح والدعم للمتسابقين ومنحهم خبراتهم التي استمرت لسنوات طويلة في عالم صناعة السينما والدراما.

وانتقلت التجربة لمرحلة جديدة بعد الخروج بأكثر المواهب إتقانًا وتفردًا وهى ترشيحهم لمسلسل "ساعته وتاريخه" الذي شهد أيضًا تجربة فريدة للمواهب الشابة التي شاركت ضمن ورشة الكتابة والتأليف مع الكاتب محمود عزت والكاتبة دينا ماهر، ومن ضمن هؤلاء الوجوه الشابة "سيف قنصوه، وآسر أحمد، وريم نهاد، وإنجي شكري، وهدي الغراب"، بالإضافة إلى الكاتب أحمد سمير، الذي أدار عملية البحث مع بعض من المشاركين في ورشة الكتابة.