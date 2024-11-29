دينا الشربيني ضرة صديقتها ياسمين رئيس في الهنا اللي أنا فيه .. اعرفوا القصة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" عن البوستر الدعائي للفيلم، والذي يجمع كلاً من الصديقتين دينا الشربيني وياسمين رئيس مع كريم محمود عبد العزيز، وذلك استعدادًا لطرحه في السينمات.
وقد ظهر في البوستر النجم كريم محمود عبد العزيز وهو يتوسط النجمتين دينا الشربيني وياسمين رئيس.
ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.
"حاوريني يا كيكي" مسرحية كوميدية من بطولة دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان، احمد عبد الوهاب، أحمد عبد الهادي.
وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي؛ حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم من الرومانسية، المال، والشهامة لكن في أحد الأيام تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان بينهم، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر، وتحدث هنا الكثير من الأحداث والمفاجآت.
"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها، وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل. ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.
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طرح البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" البوستر الرسمي للفيلم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت على البوستر: " فيلم الهنا اللي أنا فيه يوم ١٨ ديسمبر في جميع دور العرض".
وقد ظهر في البوستر النجم كريم محمود عبد العزيز وهو يتوسط النجمتين دينا الشربيني وياسمين رئيس.
https://www.instagram.com/p/DC61aNIsZlp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DC61aNIsZlp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DC61aNIsZlp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قصة الفيلمتدور أحداث الفيلم حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.
ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.
دينا الشربيني تستعد لـ "حاوريني يا كيكي"يستعد فريق مسرحية "حاوريني يا كيكي" لتقديم عروضهم على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك في شهر ديسمبر 2024، وقد روّجت الفنانة دينا الشربيني عن موعد بدء عرض مسرحيتها "حاوريني يا كيكي" ونشرت بوستر المسرحية على حسابها على الإنستغرام وكتبت: "يارب توفيقك، انتظرونا في موسم الرياض بمسرحية "حاوريني يا كيكي" يومياً ابتداء من يوم 4 ديسمبر وحتي يوم 8 ديسمبر على مسرح "محمد العلي.
"حاوريني يا كيكي" مسرحية كوميدية من بطولة دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان، احمد عبد الوهاب، أحمد عبد الهادي.
وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي؛ حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم من الرومانسية، المال، والشهامة لكن في أحد الأيام تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان بينهم، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر، وتحدث هنا الكثير من الأحداث والمفاجآت.
"رقم سري" أحدث مسلسلات ياسمين رئيسوفي سياق آخر، يُعرض للفنانة ياسمين رئيس مسلسل "رقم سري"، انطلق يوم 9 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته: صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، رانيا منصور، نادين، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين. والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة". ويعَد العمل امتداداً لمسلسل صوت وصورة، الذي تم عرضه العام الماضي.
"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها، وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل. ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.
يمكنكم متابعة ياسمين رئيس بفستان الزفاف الأبيض 3 مرات فما القصة؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».