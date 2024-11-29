هدى الإتربي: ليلى في نقطة سوده صراع لا ينتهي بين الماضي والحاضر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - تخوض الفنانة هدى الإتربي تجربة درامية جديدة خلال مسلسل "نقطة سوده" الذي يتواصل عرضه ويحقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاق حلقاته الأولى، حيث تجسد هدى شخصية ليلى المليئة بالصراعات الداخلية ما بين ماضيها السيئ الذي يطاردها وحاضرها الذي أصبحت مجبرة عليه أيضاً لتضع الجمهور في حيرة ما بين التعاطف معها أو كرهها على تصرفاتها.
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هدى الإتربي أضافت:"الشخصية صعبة واحتاجت منها مجهوداً كبيراً على مستوى التمثيل لأنها قد تبدو للجمهور وأنها شريرة ولكنها في الحقيقة تواجه صراعات ومشاعر ما بين حبها للشخص الذي تم تحريضها عليه من أجل تدميره، وبين الطرف الثاني الذي يهددها ويبتزها طول الوقت بماضيها السيء، ولذلك هي مغلوبة على أمرها ومجبرة على تصرفاتها".
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وعلى الجانب الآخر، بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025، وهو الذي تمردت على أدوارها فيه، بعدما قدمت الفتاة الشعبية بشكل مختلف، حيث تستكمل هدى شخصية دينا التي جسدتها في الجزء الأول وحققت بها نجاحاً كبيراً، حيث تشهد أحداث الجزء الثاني تطوراً ملحوظاً للشخصية والتي ستدخل في صراعات أكبر.
مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، ثراء جبيل، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.
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هدى الإتربي: ليلى ترب فى بيئة سيئةوتقول هدى الإتربي خلال بيان صحفي عن دورها في "نقطة سودة": "ليلى هي بنت تربت في بيئة غلط طول الوقت ولم يكن لديها أي حرية للاختيار، لأنها ولدت ووجدت نفسها تتصرف حسب ما أجبرتها الحياة، ولكنها في وسط كل ذلك، جاءتها الفرصة أن تُطهر هذا الماضي وتصبح إنسانة أخرى بعدما وقعت في حب شخص رغم تكليفها بإيذائه".
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يمكنكِ قراءة.. هدى الإتربي تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل دورها في نقطة سودة وتطورات شخصيتها مع العتاولة
هدى الإتربي أضافت:"الشخصية صعبة واحتاجت منها مجهوداً كبيراً على مستوى التمثيل لأنها قد تبدو للجمهور وأنها شريرة ولكنها في الحقيقة تواجه صراعات ومشاعر ما بين حبها للشخص الذي تم تحريضها عليه من أجل تدميره، وبين الطرف الثاني الذي يهددها ويبتزها طول الوقت بماضيها السيء، ولذلك هي مغلوبة على أمرها ومجبرة على تصرفاتها".
أبطال مسلسل "نقطة سوده"مسلسل "نقطة سودة" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.
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إقرأي أيضاً.. فيديو.. هدى الإتربي لـ"الخليج 365": توقعت نجاح العتاولة وهذه هي شروطي للزواج
وعلى الجانب الآخر، بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025، وهو الذي تمردت على أدوارها فيه، بعدما قدمت الفتاة الشعبية بشكل مختلف، حيث تستكمل هدى شخصية دينا التي جسدتها في الجزء الأول وحققت بها نجاحاً كبيراً، حيث تشهد أحداث الجزء الثاني تطوراً ملحوظاً للشخصية والتي ستدخل في صراعات أكبر.
مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، ثراء جبيل، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».