محمد هنيدي يستعين بهذا الفنان باستمرار في أعماله.. فمن هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - شهدت الأيام الماضية إبرام صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" للفنان محمد هنيدي، التعاقد مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة العمل المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث تم التعاقد مع الفنانة هنا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية وانضم أيضاً لأسرة العمل كل من: صبري فواز ومحمود حافظ وسما إبراهيم.
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كانت البداية في فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي تم عرضه في عام 2017 وكان اللقاء الأول بين حافظ وهنيدي وبعدها توالت الأعمال التي جمعتهما، وبعد ذلك استعان محمد هنيدي بالفنان محمود حافظ في مسلسل "أرض النقاق" الذي تم عرضه في عام 2018 ويعد آخر أعمال هنيدي في الدراما التليفزيونية، ثم عاد الثنائى للعمل سوياً في السينما وذلك خلال فيلم "الأنس والنمس" إخراج شريف عرفة الذي تم عرضه عام 2021.
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ويعود محمد هنيدي بـ "شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.
وكان آخر أعمال محمد هنيدي في السينما، فيلم "مرعي البريمو"، وتم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ يواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.
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محمود حافظ العضو الدائم في أعمال هنيديوجاء انضمام الفنان محمود حافظ لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه وائل فرج وتنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية للعرض في موسم دراما رمضان 2025، ليؤكد على تفاؤل محمد هنيدي بالمشاركة معه في أعماله سواء بالسينما أو الداما وكذلك المسرح، حيث يعد محمود حافظ عضواً دائم في أعمال هنيدي الأخيرة.
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يمكنكِ قراءة.. قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025
كانت البداية في فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي تم عرضه في عام 2017 وكان اللقاء الأول بين حافظ وهنيدي وبعدها توالت الأعمال التي جمعتهما، وبعد ذلك استعان محمد هنيدي بالفنان محمود حافظ في مسلسل "أرض النقاق" الذي تم عرضه في عام 2018 ويعد آخر أعمال هنيدي في الدراما التليفزيونية، ثم عاد الثنائى للعمل سوياً في السينما وذلك خلال فيلم "الأنس والنمس" إخراج شريف عرفة الذي تم عرضه عام 2021.
محمود حافظ مع هنيدي من السينما والدراما للمسرحواستمر حافظ في العمل مع هنيدي بمشاركته في فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" الذي عٌرض عام 2022، ثم جاء الدور على المسرح ليجمع محمود حافظ مع هنيدي بعد الدراما والسينما، حيث شارك حافظ في مسرحية "ميوزيكال سكوول" التي تم عرضها في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام. ويأتي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" ليسجل تعاوناً جديداً هو السادس بين محمود حافظ ومحمد هنيدي الذي أصبح لا يستغني عن حافظ ويتفاءل بوجوده في أعماله.
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https://www.instagram.com/p/Cl79WiTsmoT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. بين الإيرادات واكتشاف النجوم.. منْ فتح الطريق أمام جيل الشباب في السينما؟
ويعود محمد هنيدي بـ "شهادة معاملة أطفال" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.
وكان آخر أعمال محمد هنيدي في السينما، فيلم "مرعي البريمو"، وتم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ يواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».