الإعلان عن تأجيل الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي

إدارة المهرجان تُصدر بيانًا لتوضيح سبب الإلغاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - أعلنت إدارةعن تأجيل الدورة الأولى من المهرجان والتي كان من المقرر أن تنطلق فعالياتها في الأول من ديسمبر المُقبل والإعلان عن إقامته بأقرب وقت.وقد أصدرت إدارة المهرجان بيان جاء فيه: "تعلن إدارةعن تأجيل فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، والذي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في أقرب وقت".وأضاف البيان: "ويأتي هذا التأجيل استجابة لقرار المحافظة وتؤكد الإدارة على احترام هذا القرار وحرصها على تقديم فعالية تليق بمكانة المدينة وعراقتها وتعزز من مكانتها كمدينة تاريخية وسياحية، وأيضا تقديم دورة مميزة لصُناع الأفلام المشاركة في المهرجان والسادة الحضور وكل المشاركين في المهرجان من لجان تحكيم ومشاهدة وغيرها من الإدارات واللجان".وإختتم البيان: "وتُعرب الإدارة عن سعادتها بالأفلام المميزة المشاركة والتي تم قبولها في المسابقات المختلفة، وتؤكد على جاهزيتها لإقامة المهرجان في أقرب وقت ممكن، والتزامها بتقديم الأفلام التي سبق الإعلان عنها على صفحة المهرجان، كما تتقدم إدارة المهرجان بالشكر والتقدير لوزير الثقافة، والسيد المحافظ، ونقيب المهن السينمائية وكل الجهات التي تعاونت معنا في تسهيل عقبات الدورة الأولى على جهودكم المثمرة، كما تتقدم بخالص الشكر للشركاء والرعاة وفريق عمل المهرجان وكل من سعى بجهده أو وقته لإقامة هذا المهرجان".

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