دانيال دانيال “عايزة عريس” بأولى أعمالها الغنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة اللبنانية دانيال دانيال بعنوان “عايزة عريس” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

جاءت أغنية “عايزة عريس” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، وتناولت موضوعاً جريئاً من حيث الفكرة التي تمحورت حول طلب الفتاة ل “عريس” للزواج.

وصدرت أغنية “عايزة عريس” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج زياد خوري، وتم تصويره في لبنان قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وأعربت دانيال دانيال عن سعادتها بطرح أغنية “عايزة عريس” التي تُعتبر أولى تجاربها الغنائية، متمنيةً أن تنال اعجاب الجمهور خاصة وأنها أغنية جديدة من حيث الطرح وتحمل جُرأة في تناول هكذا موضوع.

أغنية “عايزة عريس” من كلمات ايمان عظيم والحان محمد يحيى وتوزيع جيزو وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.