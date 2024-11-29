تكريم رحمة رياض في مهرجان ضيافة 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الدّورة الثامنة لمهرجان ضيافة (DIAFA) الّذي أُقيم في دبي يوم الأربعاء الماضي، كُرّمت النجمة العراقية رحمة رياض، التي تألقت بإطلالةٍ فاخرة خطفت الأنظار ولاقت إعجاب الحضور.

وأعربت رحمة في كلمةٍ ألقتها أمام الجمهور الكبير عن شكرها وامتنانها لتكريمها في هذا الحدث الفنّيّ البارز. وفي لحظةٍ مُؤثّرة، عبّرت رحمة عن فرحتها وسعادتها بتكريمها، بالقول: “سعادتي كبيرة بوجودي بينكم وبوجود قاماتٍ فنّيّة كبيرة من كلّ أنحاء الوطن العربي والعالم. وأنا اليوم كعراقيّة أُكرّم وبالنسبة إليّ، هذا التكريم مهمّ وهو تكريم للفنان ولجهوده وتعبه”.

وتابعت مُعبّرةً عن مشاعرها الوطنيّة والإنسانيّة: “فرحتي كبيرة ولكنّها ليست مكتملة. أنا سعيدة بوقف إطلاق النّار في لبنان، ولكن في القلب غصّة. إن شاء الله نحتفل قريبًا بسلام دائم في غزة وباقي الدول العربية”.

وشاركت رحمة مع متابعيها، يوم أمس الخميس، مجموعةً من الصّور من لحظة التّكريم، وذلك على حسابها الرسميّ عبر تطبيق “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليقٍ يعكسُ مشاعرها العميقة، حيث قالت: “أحلى من كلّ الكلمات… أكبر من كلّ الكلمات… أشكر ربي على هالنعم التي رزقني بيها حتى أكون باللي وصلت اله اليوم، محبتكم وإيمانكم بيا هي جائزتي اللي أفتخر بيها دوم… شكرًا من القلب”.

وقد لاقت هذه الكلمات تفاعُلًا واسعًا من محبّيها الّذين عبّروا عن دعمِهم وفخرِهم بنجاحاتها المستمرّة، مُعتبرين أنّ تكريمها في هذا الحدث يعكسُ نجاحَ مسيرتِها المتميّزة وتأثيرها الكبير على السّاحة الفنيّة العربيّة.

يُذكر أن مهرجان ضيافة (DIAFA) هو فعاليةٌ سنويّة تُقام في دبي، وتهدفُ إلى تكريم الشخصيّات المتميّزة، بالإضافة إلى تكريم الشّركات التي تُساهم في تحسين المجتمع على الصعيدَين الإقليميّ والدوليّ. تجدرُ الإشارة إلى أنّ رحمة رياض تُشارك حاليًا في لجنة تحكيم برنامج “إكس فاكتور” في موسمه الثاني.