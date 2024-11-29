عزيز الشافعي ينشر مقطع فيديو لـ شيرين عبد الوهاب داخل الاستديو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - نشر المُلحن عزيز الشافعي مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب يعرض لأول مرة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" وهي تقوم بتسجيل أغنية أتمنى أنساك منذ عام داخل الاستديو الملحق بمنزلها.

عزيز الشافعي يؤكد بأنها كواليس تُنشر للمرة الأولى

وقد نشر المُلحن عزيز الشافعي مقطع الفيديو مؤكدًا خلال تعليقه بأنها كواليس تُنشر لأول مرة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تسجيلها لأغنية "بتمنى أنساك" وجاء نشره لمقطع الفيديو بالتزامن مع حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب المقرر اليوم في الكويت.

وقال المُلحن عزيز الشافعي خلال تعليقه: "كواليس تُعرض لأول مرة، تسجيل أغنية بتمنى أنساك من سنة تقريبًا بمناسبة حفل شيرين عبد الوهاب النهاردة في الكويت، كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما".

شاهد الفيديو من هـــــــنا

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وتُحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء اليوم حفلًا غنائيًا بالكويت ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت لرياضة المحركات، ويُعد هذا الحفل الأول لـ شيرين عبد الوهاب في المنطقة العربية بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات.

وسيرافق "شيرين" خلال الحفل مجموعة من صناع ألبومها الجديد، كما ستحرص على إجراء بروفات مكثفة منذ وصولها الكويت حتى موعد الحفل استعداداً لأمسية استثنائية، وكانت قد عبرت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بلقاء جمهورها في الكويت اليوم ضمن فعالية سباق"ROAD RUSH"، حيث قالت "شيرين" في تصريح صحفي عن الحفل: "سعيدة بلقاء جمهوري في الكويت ومتحمسة لرؤيتهم بعد غياب".

ومن المُنتظر أن تُحيي شيرين عبد الوهاب حفلاً فنياً مميزاً يُنتظر أن يجذب عشاق الفن من مختلف الأعمار، ويأتي تنظيم هذا الحدث المميز بإدارة شركة كويتية، ما يبرز دور الكفاءات المحلية في إثراء المشهد الترفيهي بالكويت.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».