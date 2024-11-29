لبنى عبد العزيز تنسحب من برنامج بسبب سؤال عن الزواج .. وهكذا فاجأت مقدمة البرنامج!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - فاجأت الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز، مقدمي برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "أبو ظبي"، بردة فعلها، عندما وجهت لها المذيعة سؤالاً حول أمر ارتباطها وزواجها، بعدم الرد والانفعال والانسحاب من الأستديو، وسط ذهول مقدمي البرنامج والجمهور.
لتغضب لبنى عبد العزيز وتؤكد أنها لم تتفق على هذا السؤال قائلة: "ما اتفقنا على هذا السؤال، وهذا السؤال لا يجوز أن يوجه لي وأنا لا أوضع أمام الأمر الواقع"، وتخرج من الأستديو غاضبة مع مقدم البرنامج، ثم تعود مع تصفيق الجمهور لتتفاجأ مذيعة البرنامج أن هذا ما كان إلا مقلباً تم إعداده عليها، وسط ضحك من لبنى .
وأكملت لبنى: "أمي كانت تريد أن تسميني لينا وأبي كان يريد تسميتي اسم سعودي، لان أمي مصرية وأبي سعودي، لذا اقترح خالي أن يطلق عليّ اسم لبنى؛ مشيرة إلى أنه في المراحل الابتدائية كانت تكره اسمها؛ لأنه لم يكن متداولاً في السعودية، وكان البعض يسخر منها لبنة بالزيتون أم لبنة بالزعتر".
مؤكدة أنها فخورة الآن باسمها، لكنها تتعرض إلى بعض المواقف الطريفة؛ بسبب اعتقاد البعض أنها الفنانة المصرية قائلة: "وأنا في مهرجان الجونة وصلت المطار واحد ينتظرني بورقة مكتوب عليها لبنى عبد العزيز، وعندما شاهدني لم يكن مقتنعاً أن هذا أنا، واعتذرت له مؤكدة أنها هي وقدامه من السعودية".
مؤكدة أنها تريد مقابلة الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز من أجل الاستفادة من جمال شخصيتها وخبرتها الفنية الكبيرة.
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لبنى عبد العزيز تنسحب من برنامج بسبب سؤال عن الزواجوجهت مقدمة برنامج "آخر الأسبوع" سؤالاً للفنانة السعودية لبنى عبد العزيز، عن الزواج والارتباط، قائلة: "لبنى عبد العزيز متى تقرر الزواج والارتباط في حياتها؟" وسط تصفيق الجمهور، لتظهر ملامح التعجب والصدمة على وجه لبنى موجهة سؤالاً للمذيعة حول إذا كان السؤال من عندها أو من قبل الإعداد، لتؤكد لها المذيعة أنه من قبل الإعداد وتعرض السؤال على الشاشة.
لتغضب لبنى عبد العزيز وتؤكد أنها لم تتفق على هذا السؤال قائلة: "ما اتفقنا على هذا السؤال، وهذا السؤال لا يجوز أن يوجه لي وأنا لا أوضع أمام الأمر الواقع"، وتخرج من الأستديو غاضبة مع مقدم البرنامج، ثم تعود مع تصفيق الجمهور لتتفاجأ مذيعة البرنامج أن هذا ما كان إلا مقلباً تم إعداده عليها، وسط ضحك من لبنى .
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لبنى عبد العزيز : التمثيل في مصر هدفكما تطرقت لبنى عبد العزيز خلال الحلقة في الحديث عن التمثيل في مصر، مؤكدة أنه ليس مجرد حلم وأنما هدف تسعى لتحقيقه، موضحة أنها لم تواجه التحديات التي يواجهها أي ممثل يدخل مجال التمثيل في مصر بسب اللهجة المصرية التي تتقنها جيدًا، بسب ولادتها ونشأتها في مصر وتحديدًا منطقة إمبابة، حيث قالت : "أنا جايبة مصر من حواريها الجميلة من إمبابة المنطقة التي أخرجت محمد هنيدي وأحمد العوضي".
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لبنى عبد العزيز : أتمنى العمل مع سوسن بدروعن الممثل أو الممثلة التي تطمح في التمثيل معهم قالت لبنى عبد العزيز : "هناك كوكبة من النجوم أتمنى ،العمل معهم، ولكن أنا أتمنى العمل مع الفنانة القديرة سوسن بدر، كيلوباترا الشاشة المصرية، هذه الفنانة خامتها وإمكانياتها لا تنتهي، وتستطيع تقديم جميع الأدوار من أرستقراطية، لسيدة مصرية بسيطة، لسيدة شريرة، فهي تصلح لكل الأدوار".
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لبنى عبد العزيز تكشف سر اسمهاوخلال الحلقة كشفت الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز سر اسمها قائلة : "أنا اسمي لبنى عبد العزيز كان اقتداءً بالفنانة المصرية العظيمة لبنى عبد العزيز، ودائما أقول يارب يجعل لي من اسمها نصيباً ومن شهرتها ونجوميتها أيضاً نصيباً".
وأكملت لبنى: "أمي كانت تريد أن تسميني لينا وأبي كان يريد تسميتي اسم سعودي، لان أمي مصرية وأبي سعودي، لذا اقترح خالي أن يطلق عليّ اسم لبنى؛ مشيرة إلى أنه في المراحل الابتدائية كانت تكره اسمها؛ لأنه لم يكن متداولاً في السعودية، وكان البعض يسخر منها لبنة بالزيتون أم لبنة بالزعتر".
مؤكدة أنها فخورة الآن باسمها، لكنها تتعرض إلى بعض المواقف الطريفة؛ بسبب اعتقاد البعض أنها الفنانة المصرية قائلة: "وأنا في مهرجان الجونة وصلت المطار واحد ينتظرني بورقة مكتوب عليها لبنى عبد العزيز، وعندما شاهدني لم يكن مقتنعاً أن هذا أنا، واعتذرت له مؤكدة أنها هي وقدامه من السعودية".
مؤكدة أنها تريد مقابلة الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز من أجل الاستفادة من جمال شخصيتها وخبرتها الفنية الكبيرة.
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