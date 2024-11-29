نيقولا معوض يثير فضول متابعيه حول تعاونه مع أيلين ييليز..فما القصة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - أدخل الفنان نيقولا معوض جمهوره ومحبيه وكل متابعيه في حالة من التشويق حول عمله الفني القادم، خاصة عقب نشره لمقطع فيديو يجمعه بالنجمة التركية أيلين ييليز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

نيقولا معوض يتبادل الحديث هاتفياً مع أيلين ييليز

ظهر النجم اللبناني نيقولا معوض من خلال مقطع فيديو قام بمشاركته عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يتحدث هاتفياً باللغة التركية مع أيلين ييليز، وخلال المكالمة كشف كل منهما للآخر بأنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض.

ولم يكشف نيقولا عن أي تفاصيل آخرى واكتفى بالتعليق على المقطع بقوله : "قريبًا".

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عمل درامي منتظر لـ نيقولا معوض

على جانب آخر انتهى النجم نيقولا معوض من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" الذي يقوم ببطولته بالمشاركة مع الفنانة مرام علي، ويحكي المسلسل قصة امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.

كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.

ومؤخرًا قام نيقولا معوض بتقديم الحلقة الاستثنائية "كلام رجال" من برنامج كلام نواعم بالمشاركة مع آسر ياسين وسامر إسماعيل وناصر الدوسري.

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كما كانت له مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الأخير 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين" بدور الشاعر والعالم "عمر الخيام"، والذي شارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

نيقولا معوض حاضر في دراما رمضان 2025

التحق الفنان اللبناني نيقولا معوض بأسرة عمل مسلسل "الأميرة – ضل الحيطة" وذلك لتقديم دور البطولة أمام الفنانة ياسمين صبري.

مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سيد بشير، ويخرجه إبراهيم فخر، وبشارك في بطولته عدد آخر من النجوم وهم أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عابد عناني وغفران محمد.

يمكنكم مشاهدة إطلالات سبور شيك للرجل على غرار الممثل نيكولا معوض

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