بعد أسبوع من رحيله.. زوجة الملحن محمد رحيم توجه له رسالة

زوجة الملحن محمد رحيم توجه له رسالة

وفاة محمد رحيم

أبرز الحضور في الجنازة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - وجهت السيدة أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل، رسالة له بعد مرور أسبوع على رحيله، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".نعت السيدة أنوسة كوتة زوجها الملحن، بعد مرور أسبوع على وفاته، وذلك من خلال نشر صورة له بحسابها الشخصي على "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة:" اللهم في يوم الجمعة ارحم (محمد رحيم) واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونوّر له فيه بنورك واجعل عمله الصالح شفيعًا له".وأكملت أنوسة :"يا رب في هذا اليوم المبارك أسألك أن تتغمده برحمتك الواسعة وتغفر له ذنوبه وتفسح له في قبره مد بصره وأن تجمعني بيه في جنات النعيم".الملحنرحل عن عالمنا فجر السبت 23 من نوفمبر، وكان من المقرر أن يتم تشييع الجثمان في يوم الوفاة نفسه، لكن تم التأجيل بسبب خضوع الجثمان للفحص في الطب الشرعي بعدما تردد وجود شبهة جنائية حول وفاته، حيث كشف التقرير المبدئي عن وجود خدوش وكدمات بالإضافة إلى نزيف من الأنف وانتفاخ في البطن، لكن في ما بعد صدر التقرير النهائي الذي أكد أن الوفاة طبيعية.خلال الأيام الماضية تم تشييع الجثمان وسط حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الغناء في الوطن العربي، لعل أبرزهم:، محمد حماقي، حمادة هلال، جنات، حميد الشاعري، عزيز الشافعي، مصطفى قمر، لقاء سويدان، حسام حسني، لؤي وغيرهم من المشاهير.يُذكر أن محمد رحيم، تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم: نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية، وآخرون، وفور إعلان خبر وفاته حرص الجميع على نعيه وتقديم واجب العزاء للأسرة، وتذكر بعضهم الذكريات المميزة التي جمعتهم خلال تعاونهم الفني.

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