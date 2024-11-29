شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد رحيم خلال عزائه بكفر الشيخ: "لن أنسى سندي في الحياة وقدوتي" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق رحيم، شقيق الفنان الموسيقار محمد رحيم، خلال إقامة سرادق عزاء لشقيقه رحمه الله، أن محمد شقيقه الأصغر، ولكنه كان يعتبره هو الأكبر بأفعاله وأخلاقياته، ودائما كان ينصحه، مشيراً إلى أن شقيقه شديد حبه لأسرته، وكلما سافر كان يتواصل معهم كثيراً، وأنه لن انسى سندي في الحياة وقدوتي في التعامل مع الآخرين.

وأضاف أنه كان يفتخر بإنتمائه لمحافظة كفر الشيخ، ويفتخر بوالده ووالدته، كان يستعد لاغنية السد العالي مع محمد منير وتامر حسني، موجها الشكر لهما على وقوفهم معه ومع شقيقه دائما، مؤكداً أن آخر هدية له زجاجة برفان ومبلغ من المال له ولأنجاله.

وقال أنه يطالب بتكريم شقيقه بإطلاق اسم مدرسة أو شارع فليس أقل من كبار المشهورين من أبناء محافظة كفر الشيخ، مشيرا لأن ما يميز شقيقه جبر خواطر الآخرين، وكان دائما خير، نصحه بعدم معاتبة أي إنسان، وكان يعشق عمله، وكان متخوف عليه لأنه يحب التدقيق في عمله.

وكان الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أعلن إقامة عزاء للمرة الثانية، غدا، بكفر الشيخ، وتحديدا بقرية سخا، عصر اليوم الجمعة.

وكتب الدكتور طاهر رحيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «عزاء شقيقي الراحل الموسيقار محمد رحيم بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد الجمعة إن شاء الله عقب صلاة العصر، إلى آخر العزاء إن شاء الله، وعظم الله أجركم».

فقد رحل عن عالمنا الملحن والشاعر الغنائي محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم 23 نوفمبر، حيث وافته المنية بشكل مُفاجئ، ومحمد رحيم هو ملحن ومغني مصري، ودرس في كلية التربية الموسيقية، وكانت بدايته الفنية مع الفنان حميد الشاعري، وهو من عرفه بالفنان عمرو دياب وأطلق له أول أغنياته وهي أغنية «غلاوتك» من غناء الهضبة، وتعاون رحيم مع العديد من الفنانين ومنهم: نانسي عجرم، محمد منير، إليسا وآخرون.

واتجه رحيم إلى الغناء في عام 2008، وأصدر أول ألبوماته بعنوان «كام سنة»، ومن أبرز أغنياته «إرجع يلا، عارفة»، وشارك بالغناء والتلحين في عدد من الأعمال الدرامية منها «سيرة حب، حكاية حياة».



الدكتور-طارق-رحيم-يتلقى-العزاء-في-وفاة-شقيقه-محمد-رحيم



بدء-تلقي-العزاء



جانب-من-بدء-العزاء-بكفر-الشيخ



جانب-من-تلقى-العزاء-



خلال-تلقي-العزاء