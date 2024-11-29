شكرا لقرائتكم خبر عن "أرض الخيال" يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة جوائز الأفلام الفائزة في الدورة الأولى من المهرجان وتكريم الفائزين.

وتشكلت لجنة التحكيم من كلا من الدكتورة غادة جبارة والدكتور وائل طوبار الأستاذ عازر سايروس، كما عرضت الأفلام بقاعات عرض جامعة الفيوم بحضور جماهيري كبير.

وجاءت جوائز مسابقة أفلام الطلبة بالفوز بجائزة أفضل فيلم لفيلم أبابوا" أرض الخيال" - مصر - إخراج : زياد أشرف وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة بفيلم فالس الأحلام - مصر - إخراج : ليلي رزق، وتنويه خاص من لجنة التحكيم : لفيلم : بيكونيا - مصر إخراج : روضة طه دراز وفيلم : كوتارد - مصر - إخراج : أيمن السنبختي

شارك في مسابقة أفلام الطلبة 20 فيلما من صناع الأفلام الشباب، وشهدت المسابقة منافسة قوية للغاية، وعبرت لجنة التحكيم عن سعادتها بالمستوى المقدم من المشاركين في تجاربهم الأولى وبداية مشوارهم في عالم صناعة السينما.