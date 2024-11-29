شكرا لقرائتكم خبر عن مصري وأردني.. مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن جوائز المسابقة خلال حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان والمقام حاليا بحضور فني وتنفيذي كبير.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من كلا من الناقد أحمد شوقي والمخرج نواف الجناحي والكاتب والمنتج زين العابدين شرف الدين، وشهدت المسابقة مشاركة عالمية واسعة لعدد كبير من صناع الأفلام القصيرة سواء روائية أو تسجيلية.

أعلنت جوائز أفلام مسابقة الأفلام القصيرة بذهاب جائزة أفضل فيلم روائي قصير لفيلم: الحرش – الأردن- إخراج: فراس الطيبة.

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير لفيلم : ترياق – السعودية - إخراج حسن سعيد وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير فيلم: العشرين – مصر- إخراج : عبدالفتاح فرج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي القصير فيلم : رجفة - المغرب - إخراج : نيكولا جاكيت وشارك بمسابقة الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية 27 فيلما لعدد كبير من صناع السينما حول العالم حتى استقرت لجنة التحكيم على الأفلام الفائزة، كما كانت الأفلام القصيرة ضمن اهتمامات الطلاب خاصة طلاب جامعة الفيلم وشهدت عروض الأفلام القصيرة حضورا كبيرا على مدار أيام العرض.



جوائز المهرجان



جوائز المهرجان 1