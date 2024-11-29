شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل ختام مهرجان الفيوم السينمائي بدورته الأولى بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بوادي الريان بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ وعدد من الفنانين.

كانت البداية مع السلام الوطني وعرض برومو الفعاليات خلال الدورة الأولى وحرص على التواجد كلا من النجمة إلهام شاهين والفنانة داليا مصطفى والفنان أحمد فتحي والفنانة بشرى والمنتج خالد حميدة والمخرج الكبير هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من صناع السينما.



مهرجان الفيوم السينمائي



فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي