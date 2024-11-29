شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أحمد العوضى وكارولين عزمى من عرب وأنغام لـ فهد وسمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن نشر الفنان أحمد العوضى صورة له بصحبة الفنانة كارولين عزمي من كواليس مسلسل فهد البطل المقرر تحضيره خلال موسم دراما رمضان 2025، حتى تذكر محبوهما آخر أعمال العوضى التى شاركت فيها كارولين عزمي بالموسم الماضى.

وذلك حينما جسدت كارولين عزمي شخصية أنغام التي وقعت في حب العوضى حينما جسد دور أنغام.

ليأتى مسلسل جديد هو فهد البطل والذى يجسد فيه عوضى شخصية فهد في حين تلعب كارولين دور سمارة، وذلك وفقًا لما نشره العوضى عبر فيس بوك حينما ظهر في صورة تجمعهما سويًا من كواليس المسلسل علق عليها بكتابة: فهد وسمارة الحتة.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.