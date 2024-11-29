شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وبشرى وداليا مصطفى وأحمد فتحي في ختام مهرجان الفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بوادي الريان إحدى أهم المناطق السياحية بالمحافظة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

كانت البداية مع السلام الوطني وعرض برومو الفعاليات خلال الدورة الأولى ثم مقدمة الحفل رشا سليمان التي قدمت مدير المهرجان الفنان سيد عبد الخالق.

وحرص على التواجد كل من النجمة الكبيرة إلهام شاهين والفنانة داليا مصطفى والفنان أحمد فتحي والفنانة بشرى والمنتج خالد حميدة والمخرج الكبير هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من صناع السينما.

وقررت إدارة مهرجان الفيوم الخروج عن المألوف وتنظيم حفل الافتتاح في إحدى البقاع الساحرة نهارا بشكل يتناسب مع طبيعة المهرجان باعتباره مهرجانا بيئيا بالدرجة الأولى.



بدء حفل ختام مهرجان الفيوم



ختام مهرجان الفيوم