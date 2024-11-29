شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تصوير لنجوم الفن فى "وادى الريان" قبل بدء حفل ختام مهرجان الفيوم السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الفن على التقاط جلسات تصوير خاصة داخل محمية وادي الريان قبل بدء حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم.

وتواجدت النجمة إلهام شاهين بإطلالة مختلفة ومميزة بين الضيوف استعدادًا لحفل الختام كما تواجدت النجمة داليا مصطفى والفتانة سلوى محمد علي والفنان أحمد فتحي والمخرج هاني لاشين وعدد كبير من صناع الفن.

وقررت إدارة المهرجان الخروج عن المألوف وتنظيم حفل الافتتاح في إحدى البقاع الساحرة نهارا بشكل يتناسب مع طبيعة المهرجان باعتباره مهرجانًا بيئيًا بالدرجة الأولى.

ونظم المهرجان دخول النجوم على السجادة الخضراء في حفل الافتتاح وأعجبت الفكرة جمهور المهرجان خاصة أنها تحمل رسالة بيئية مهمة.



احمد فتحي



بشرى