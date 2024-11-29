شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى وأردنى .. مهرجان الفيوم السينمائى يعلن جوائز مسابقة الفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن جوائز المسابقة خلال حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان والمقام حاليا بحضور فني وتنفيذي كبير.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من كل من الناقد أحمد شوقي والمخرج نواف الجناحي والكاتب والمنتج زين العابدين شرف الدين، وشهدت المسابقة مشاركة عالمية واسعة لعدد كبير من صناع الأفلام القصيرة سواء روائية أو تسجيلية.

أعلنت جوائز أفلام مسابقة الأفلام القصيرة كالتالي:

جائزة أفضل فيلم روائي قصير

فيلم: الحرش – الأردن- إخراج: فراس الطيبة

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير لفيلم: ترياق – السعودية - إخراج : حسن سعيد

جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير

فيلم: العشرين – مصر- إخراج : عبد الفتاح فرج

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي القصير

فيلم: رجفة - المغرب - إخراج : نيكولا جاكيت

وشارك بمسابقة الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية 27 فيلمًا لعدد كبير من صناع السينما حول العالم حتى استقرت لجنة التحكيم على الأفلام الفائزة، كما كانت الأفلام القصيرة ضمن اهتمامات الطلاب خاصة طلاب جامعة الفيلم وشهدت عروض الأفلام القصيرة حضورًا كبيرًا على مدار أيام العرض.

وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قد شارك في مهرجان الفيوم السينمائي الدولي في دورته الأولى وخلال فعالياته، بدعوة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

وقال نقيب الإعلاميين إن إقامة هذا المهرجان على أرض الفيوم لهو خطوة رائعة لتجميع أكبر عدد من المبدعين من مختلف دول العالم لتقديم إبداعاتهم الفنية والسينمائية من الأفلام القصيرة والطويلة في مجال البيئة.

وأضاف سعدة أن الفيوم محافظة لها تاريخ قديم منذ بدأ العالم ويعود لملايين السنين فهي محافظة (أصل تاريخ الكون) بكل ما تحمل الكلمة من معني.

نقيب الإعلاميين يشارك في مهرجان الفيوم