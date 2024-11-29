شكرا لقرائتكم خبر عن من بروكسيل لقرطاج.. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يشارك في 4 مهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة جديدة يستعد لها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تبدأ اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الـ24 لمهرجان سينماميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث يقام له عرضين اليوم وغدا السبت الموافق 30 نوفمبر، ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى من دول مختلفة.

ليستعد بعدها فريق عمل الفيلم للقاء جمهور الخليج، حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وسيعرض الفيلم 3 مرات، أيام 6 و10 و13 ديسمبر القادم، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، الذي يتنافس مع 15 فيلم من مختلف أنحاء العالم.

وفي توقيت متقارب من مشاركة الفيلم في مهرجان البحر الأحمر سيكون في منافسة قوية أخرى مع 8 أفلام أخرى في الدورة الـ 11 لمهرجان داهوك السينمائي الدولي بالعراق والذي سيقام في الفترة من 9 إلي 16 ديسمبر القادم، حيث يشارك في المسابقة الرسمية أيضا للمهرجان، ليستقر بعدها في تونس حيث يشارك في المسابقة الأقوي ليتنافس مع 15 فيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية والتي ستقام في الفترة من 14 لـ 21 ديسمبر القادم.

ليكون مهرجان قرطاج هو المنصة السينمائية الأخيرة حتي الآن للفيلم قبل طرحه بدور العرض السينمائية بمصر والدول العربية، حيث تم تحديد نهاية العام موعدا نهائيا لطرح فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فى السينمات.

وعلى الجانب الاخر حصلت ركين سعد على جائزة جيل المستقبل التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 عن دورها في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتهدف تلك الجوائز إلي دعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف شباب سينمائيين جدد.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.



البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



ركين سعد