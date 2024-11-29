شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي ينشر فيديو ليسرا من حملة "للعلم" حول شائعات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لحملة "للعلم"، التي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف البعد عن المعلومات والأخبار المضللة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وظهر خلال الفيديو الترويجي الفنانة يسرا، وهي تنصح الجميع بعدم الجري وراء أي خبر أو معلومة قبل التأكد منها، حيث قالت: "كل يوم في 3.5 مليار خبر وصورة وفيديو ومعلومة بتتنشر على الفيسبوك والإنستجرام والسناب شات، أقل من ربعها معلومات غلط، أو مضللة، وده مش كلامي، دي دراسة في جامعة أمريكية، وقالت إن أكبر خطر بيواجه العالم الأيام دي الأخبار والمعلومات الخاطئة اللي الناس بتداولها على طول وبتنشرها على طول من غير ما بيفكروا، الخلاصة ما تعملش شير عمال على بطال لأن أي خبر غلط واحد بس ممكن يأذي ناس كتير أوي، وده للعلم".

وقال عمرو الفقي، خلال مشاركته ببرنامج "كاستنج" الذي يذاع على قناة "dmc"، إنه سعيد للغاية بالبرنامج مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الناس، من أكثر الأمور التي تسعده.

وأضاف: "إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم".