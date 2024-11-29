شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة رقص معاصر تفتتح برنامج الندوات والورش بمعهد جوتة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الجمعة، برنامج ندوات وورش فعاليات ليلة رقص معاصر والتى تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل بالقاهرة والإسكندرية والمنيا، ويتضمن 4 موضوعات على مدار يومين بمعهد جوتة، والذى يهدف لتعزيز مهارات ومعرفة الفنانين من خلال سلسلة من برامج بناء القدرات، كل منها يركز على مواضيع ناشئة في مجال إنتاج الرقص المعاصر، وتقدم جميعها بالمجان بتسجيل حضور مسبق.

ويفتتح البرنامج بورشة مع المدير الفني لليلة رقص معاصر عزت إسماعيل في تمام الثالثة عصرًا حول تمكين الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه الورشة التفاعلية للفنانين فرصة لاكتشاف الإمكانات الإبداعية لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT لتعزيز العملية الفنية في مجال الفنون الأدائية الحية، يعقبها في تمام الخامسة عصرًا ندوة "مدخل في الفن و الضرائب " للمحاسب أحمد ناجي، تأخذ هذه المقدمة الفنانين عبر مفاهيم مختلفة تشمل "الفاتورة الإلكترونية، نظم الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة، وأنظمة المحاسبة" للفنانين والعروض الفنية.

أما السبت فيبدأ البرنامج في الثانية عشر ظهرًا بنقاش حول " المنتج للفنان" و الذي يقدمه المخرج أحمد العطار، هذا الحوار يتناول العلاقة الديناميكية بين المنتجين والفنانين في عالم الرقص المعاصر والفنون، مع التركيز على أدوار وحقوق ومسئوليات كلا الطرفين، خاصة بالنسبة للراقصين ومصممي الرقصات المشاركين في الإنتاجات الفنية، يعقبها في تمام الثانية عصر ماستر كلاس في الانتاج مع مديرة الإنتاج مرام عبد المقصود، و التي تركز بشكل أساسي على البروتوكولات وأكواد التعامل مع الفرق التقنية والإدارية في المسارح والمساحات الفنية المختلفة والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية للعروض.