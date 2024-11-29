هكذا ستجمع كندا عبدو ياغي وابنته بريجيت ليلة رأس السنة

يستقبل الفنّان اللبنانيّ عبدو ياغي، العام الجديد مع ابنته الفنّانة، بريجيت ياغي، في حفل فنّيّ مميّز يحييانه في كندا.

بهذه المناسبة، نشرت يريجيت ياغي، عبر “إنستغرام”، البوستر الرّسمي للحفل، الذي جمعها بوالدها وسط ترحيب كبير من الجمهور بهذا اللقاء الفنّيّ المنتظر.

نذكر أنّ الفنّان عبده ياغي، كان قد شارك في الموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” فوق الـخمسين في العام ٢٠٢١ وفاز باللقب.

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أمّا بريجيت ياغي، فقد دخلت مؤخّرًا القفص الذّهبي للمرّة الثّانية، وتزوّجت من خطيبها جورج الجميّل في كندا.