رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من بروكسيل إلى جدة وقرطاج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - رحلة جديدة يستعد لها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تبدأ اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسيل؛ حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الـ24 لمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا؛ حيث يقام له عرضان اليوم وغداً السبت الموافق 30 نوفمبر، ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى من دول مختلفة.

ليستعد بعدها فريق عمل الفيلم للقاء جمهور المملكة العربية السعودية؛ حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، وسيُعرض الفيلم 3 مرات، أيام 6 و10 و13 ديسمبر القادم، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، الذي يتنافس مع 15 فيلماً من مختلف أنحاء العالم.

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وفي توقيت متقارب من مشاركة الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، سيكون في منافسة قوية أخرى مع 8 أفلام أخرى في الدورة الـ11 لمهرجان داهوك السينمائي الدولي بالعراق، والذي سيقام في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر القادم؛ حيث يشارك في المسابقة الرسمية أيضاً للمهرجان.

يستقر بعدها في تونس حيث يشارك في المسابقة الأقوى؛ ليتنافس مع 15 فيلماً في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية، والتي ستقام في الفترة من 14 لـ21 ديسمبر القادم.

موعد عرض البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ليكون مهرجان قرطاج هو المنصة السينمائية الأخيرة حتى الآن للفيلم، قبل طرحه بدُور العرض السينمائية بمصر والدول العربية؛ حيث تم تحديد نهاية العام موعداً نهائياً لطرح فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في السينمات.

وعلى الجانب الآخر، حصلت ركين سعد على جائزة جيل المستقبل التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عن دَورها في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتهدف تلك الجوائز إلى دعم مهرجان القاهرة السينمائي، واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت.

كما شارك الفيلم في برنامج Orizzonti Extra، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ81، والتي أقيمت في الفترة من 28 أغسطس الماضي وحتى 7 سبتمبر، هو قسم تُعرض من خلاله الأفلام التي تمثّل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة.

وكان مهرجان فينيسيا بمثابة المحطة الأولى لعرض الفيلم رسمياً، بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، بالإضافة إلى أنه أعاد السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى ضمن الاختيارات الرسمية، بعد غياب طويل استمر لـ12 عاماً، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللي فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج Orizzonti عام 2012.

تفاصيل البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وقد شارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة: الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويُضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول، بعدما تورّط في حادث خطير من دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مطارَداً من قِبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني، التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.

حصل الفيلم مؤخراً على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، المقدّمة من شركة Creative Media Solutions في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع. كما حصل الفيلم أيضاً على عدد من منح الإنتاج، من بينها: منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

بينما حصل سيناريو الفيلم على عدد من منح التطوير، من بينها: منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وجائزتا تطوير من منصة الجونة السينمائية.

شارك سيناريو الفيلم في عدد من مختبرات ومعامل التطوير والتمويل، من بينها: برنامج تطوير الأفلام الفرنسي “La Fabrique Cinéma Programme” والذي يُشرف على تنظيمه المعهد الفرنسي، وتُقام فعالياته كأحد أنشطة سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج “Dot.on.the.map” كجزء من فعاليات مهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين لتطوير الأفلام بمصر. كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من أسواق التمويل السينمائية، من بينها: سوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وسوق مهرجان ديربان السينمائي بجنوب أفريقيا.

يمكنكِ قراءة طرح البرومو الدعائي لفيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي "ضي"

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