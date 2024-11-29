أصالة تتألق بفستان من تصميم نيكولا جبران.. وهكذا نسقته

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائياً ناجحاً في المويت، مختارة فستاناً رائعاً من تصميم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

والفستان من مجموعة La Douche، وقد جاء بتصميم ضيق وطويل، باللون البيج، بأكمام واسعة وطويلة مطرزا بالكامل، وبتصميم مميز عند الرقبة.

وإختارت معه أقراط أذنين وخاتم يد، كما فضلت رفع شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ترابي يليق بملامحها.

وكانت أصالة قد أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو لها أثناء تحضيراتها لحفلها في الكويت.

ظهرت أصالة في الفيديو وهي تؤدي أغنية "أكتر" بجانب الطفل جونيور، إبن الفنان التركي أيتاش دوغان، الذي أبدع في العزف على آلة القانون، بينما جلست أصالة على الأرض تغني بإنسجام مع عزفه.

الفيديو كان جزءًا من بروفة حفلها في "الأرينا كويت"، ضمن فعاليات موسم شتاء الكويت.

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