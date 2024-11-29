شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مشروع المتحدة.. رحمة خالد تقدم بودكاست "أيوة بطير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السباحة والإعلامية رحمة خالد، سلسلة حلقات بودكاست تحت عنوان "أيوة بطير" وذلك ضمن أكبر منصة بودكاست عربية، أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدعيم مشروعها الواعد للتحول الرقمي، وسيتضمن البوكاست قصص نجاح أبطال قادرون باختلاف بما فيها من صعاب وتحديات.

ويأتي بودكاست "أيوة بطير" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.