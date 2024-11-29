شكرا لقرائتكم خبر عن سامح سند يقدم "أول الخيط" ضمن أكبر منصة بودكاست عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم صانع المحتوى سامح سند، سلسلة حلقات بودكاست تحت عنوان "أول الخيط" وذلك ضمن أكبر منصة بودكاست عربية، أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدعيم مشروعها الواعد للتحول الرقمي، وسيتضمن البوكاست قصص حقيقية من عالم الجريمة وقصصه المثيرة.

ويأتي بودكاست "أول الخيط" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

