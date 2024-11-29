شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا الليثي تقدم بودكاست "يبان عادي" ضمن أكبر منصة عربية للشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم صانعة المحتوى يسرا الليثي سلسلة حلقات بودكاست تحت عنوان "يبان عادي" وذلك ضمن أكبر منصة بودكاست عربية، أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتدعيم مشروعها الواعد للتحول الرقمي، وسيتضمن البوكاست قصص نجاح المرأة وأهم الأسباب وراء إنجازتها في المجتمع.

ويأتي بودكاست "يبان عادي" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

