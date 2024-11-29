شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يجتمع مع رئيس الأوبرا ورئيس الفنون الشعبية والاستعراضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مع الدكتورة لمياء زايد رئيس الأوبرا المصرية والفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية للاتفاق على إقامة حفلات بمدينة شرم الشيخ في الفترة المقبلة على خشبة المسرح الروماني وأيضًا بالصالة الأوليمبية المغطاة وطريق السلام بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بالخروج إلى المحافظات المصرية بالأنشطة الفنية المتميزة لجذب السائحين وتعريفهم على التراث والثقافة المصرية.

ومن جهة أخري عاين الفنان تامر عبد المنعم المسرح الروماني بشرم الشيخ ليلة أمس وعقد إجتماع مطول مع ملاكه المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف والفنان أحمد شاكر وتم الإتفاق خلال الإجتماع على كافة اللوحيستات المطلوبة ومن المفترض أن يتم الإعلان عن جدول النشاط خلال أيام وذلك عقب إعتماد الوزير مع الفنان تامر عبدالمنعم.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد العزيز مدير عام فرقة رضا والمخرج المنفذ محمد عمر مدير خشبة مسرح البالون قد رافقا رئيس البيت الفني للفنون الشعبية في زيارته لمدينة شرم الشيخ.



تامر عبد المنعم وأحمد شاكر عبد اللطيف



جانب من الاجتماع