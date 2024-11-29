شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبي لمنتقدي صور تقبيلها لابنها: اللي شايفها عيب يروح يتعالج والان مع تفاصيل الخبر

ردت الفنانة هاجر الشرنوبى على التعليقات السلبية والانتقادات التي وجهت لها من قبل بعض المتابعين على صور تقبيلها لابنها التي نشرتها على حسابها بموقع إنستجرام أثناء احتفالها بعيد ميلاده الـ 13 حيث قالت هاجر الشرنوبى: ابني حبيبي اللي شقيت وتعبت فيه 13 سنة، هفضل أحضنه وأبوسه حتى لما يبقي أب، وأى حد شايف في الصور دي أي عيب يروح يتعالج، واستعانة بالآية القرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا".



رد هاجر الشرنوبى

هاجر الشرنوبى كانت قد احتلفت بعيد ميلاد ابنها يوسف، وقامت بتجهيز تورتة عليها صورة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو وعلقت على الصور: "كل سنة وأنت طيب يا أحلى حاجة في حياتي، أخويا وصاحبي وابني حبيبي، كل سنة وانت القوس اللي رشق ف قلبي من يوم ما اتولد ابن عمُري".

وفى سياق آخر تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي فى بطولة مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتضم قائمة أبطال العمل: سهر الصايغ، دينا فؤاد رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن هاجر الشرنوبى شاركت مؤخراً فى مسلسل رحيل المكوّن من 15 حلقة، والذى تم عرضه على قناة ON الشهر الماضي، والعمل بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.



هاجر الشرنوبى وابنها